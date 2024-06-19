Туристов из Екатеринбурга уже 12 часов держат в аэропорту Даламана

Туристы из Екатеринбурга сидят в жале ожидания в аэропорту Даламана уже 12 часов. Всего пассажиров больше сотни, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

Из-за запрета на посадку и нехватки топлива рейс авиакомпании «Победа», летящий из Екатеринбурга в Анталию, сел в Даламане.

Пассажиры утверждают, что отель им не предоставили, вместо этого их с 10 утра держат в аэропорту и не выпускают из зала ожидания. Отмечается, что среди пассажиров есть дети. В зале ожидания люди провели 12 часов. За это время туристов покормили только бутербродами и выдали бутылку воды.

Всю информацию пассажирам авиакомпания предоставляет в чате Telegram. Однако у многих людей нет интернета, их не подпускают к киоскам для бесплатного доступа в сеть, а оплатить связь российской картой нельзя.

Точное время вылета еще неизвестно.

Многие туристы не стали дожидаться трансфера в Анталию и покинули аэропорт Даламана. По их словам, в аэропорту осталось около 20 человек.