Володин: за групповое изнасилование планируют лишать приобретенного гражданства

Убийство, групповое изнасилование и другие правонарушения хотят сделать основаниями для лишения полученного гражданства РФ. На прошлой неделе в первом чтении в Госдуме был принят законопроект, который расширит этот перечень, сообщает в своем Telegram-канале председатель ГД России Вячеслав Володин.

Его дополнили до 72 статей Уголовного кодекса России. Однако жители страны попросили Володина увеличить количество оснований для лишения приобретенного гражданства.

15 июля вместе с депутатами ГД велось обсуждение перечня возможных статей Уголовного кодекса. Основаниями могут стать еще девять пунктов: убийство, развратные действия в отношении ребенка, половое сношение с ребенком от 12 до 13 лет включительно, вовлечение в проституцию, организация занятия проституцией с несовершеннолетним, создание и оборот порно с несовершеннолетними, использование несовершеннолетнего для создания порно, групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью, например, угрозой убийством, или повлекшее заражение венерической болезнью.

Основаниями для лишения приобретенного гражданства также могут стать понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, организация незаконной миграции, любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.

Володин добавил, что в Госдуме собираются выйти на принятие закона до 23 июля. Он отметил, что новые граждане РФ должны соблюдать законы страны.