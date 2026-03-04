Туристка из Владивостока сравнила отдых во Вьетнаме и Таиланде

Жительница Владивостока Елена поделилась впечатлениями о поездке в Нячанг и объяснила, почему выбрала Вьетнам вместо Таиланда, сообщает «ФедералПресс» .

Тур на троих с проживанием в пятизвездочном отеле обошелся в 280 тысяч рублей. В стоимость вошли прямой перелет российской авиакомпанией, страховка и трансфер. По словам Елены, разница в цене с отелями 3* была небольшой, поэтому выбор сделали в пользу комфорта и территории с бассейнами.

Она отметила, что при покупке тура важно учитывать авиакомпанию: лоукостеры летают с дозаправкой в Ханое без выхода из самолета. В аэропорту Камрани туристы могут простоять на паспортном контроле более часа. До центра Нячанга семья добиралась на такси за 300 тысяч донгов (около 1000 рублей).

В феврале в городе комфортная температура, но на пляже сильные волны. Купаться было опасно из‑за обратного течения, рассказала туристка. Поэтому семья чаще отдыхала у бассейна.

Обед на троих в кафе обходился примерно в 1000 рублей. По словам Елены, Вьетнам выигрывает у Таиланда спокойной атмосферой, умеренными ценами и ненавязчивым сервисом.

Главным развлечением стал парк VinWonders на острове: билет на два дня стоил около 6–7 тысяч рублей на троих, большинство аттракционов доступны без доплат. Туристка заявила, что планирует вернуться во Вьетнам и рассмотреть другие города.

