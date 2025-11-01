Туристический поток в регионы «Серебряного ожерелья России» вырос на 8% в 2025 г

Почти 10 млн туристов посетили Северо-Запад России в 2025 году

Регионы маршрута «Серебряное ожерелье России» приняли почти 10 млн туристов за первые девять месяцев 2025 года, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Проект «Серебряное ожерелье России», объединяющий исторические города и культурные объекты Северо-Запада, продолжает набирать популярность среди туристов. По данным Центра стратегических разработок на основе статистики Росстата, за девять месяцев 2025 года регионы маршрута посетили почти 10 млн человек. Это составляет 14% всех туристических поездок по стране.

Более половины путешествий пришлись на Санкт-Петербург, который принял 5,4 миллиона гостей и показал рост турпотока на 15,5%. Среди других популярных направлений — Ленинградская область (1,2 миллиона поездок), Калининградская область (691,8 тысячи) и Новгородская область (318,1 тысячи).

Особенно заметный рост числа туристов зафиксирован в Ненецком автономном округе, где турпоток увеличился на 17,5%. Также вырос интерес к Архангельской, Вологодской и Мурманской областям благодаря активной работе региональных команд по развитию туризма.

Число иностранных туристов увеличилось на 15% и превысило 700 тысяч человек. Каждый пятый иностранный гость, посетивший Россию, выбрал маршруты «Серебряного ожерелья». Санкт-Петербург стал лидером по приему иностранных туристов, на него пришлось 85% зарубежных гостей макрорегиона. Мурманская область почти удвоила число иностранных посетителей.

Средняя продолжительность поездки по маршрутам «Серебряного ожерелья России» составила 3,3 ночи. Самые длительные остановки туристы делали в Калининградской области и Республике Коми.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.