Турецкие отели массово отказывают мужским компаниям из-за пьяных дебошей

Отельеры редко селят двух друзей в одну комнату, а одинокого туриста могут даже не принять. У агрегаторов даже есть специальный фильтр для таких гостей: «принимает одиноких мужчин».

Туроператоры объяснили, что проблема в первую очередь касается семейных отелей на первой линии. Трудности начинаются уже на этапе бронирования: даже если на агрегаторе отель отмечен как single friendly, оператор может отказать в размещении. Более того, заселение могут отменить даже в последний момент, уже на ресепшене.

Дело вовсе не в «пропаганде ЛГБТ*», а в том, что владельцы отелей считают: мужские компании чаще напиваются и устраивают дебоши. При этом владельцы отелей не отказывают в размещении компаниям с женщинами. Они полагают, что присутствие женщин снижает риск дебошей и пьяных выходок.

По словам турагентов, проблема распространена в основном в Турции, а, например, в Египте владельцы отелей почти никогда не обращают внимания на пол туристов.

* «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистской организацией.

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