Турэксперт назвала стоимость зимовки в Азии в 2026 году

Зимовка в Азии с декабря 2026 года по февраль 2027-го обойдется одному туристу минимум в 400 тыс. рублей, паре — от 650 тыс. рублей, сообщает NEWS.ru .

Генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина назвала бюджет зимовки в Азии. Недорогой курорт потребует 400–650 тыс. рублей на одного и 650–950 тыс. рублей на пару.

«Зимовка в Азии с декабря 2026 года по февраль 2027 года потребует 400–650 тыс. рублей на одного или 650–950 тыс. рублей на пару, если выбрать недорогой курорт. Сюда входят перелет из Москвы, квартира, питание, транспорт, страховка, визы и запас на рост цен. Для залога за жилье стоит держать отдельно еще один-два месячных платежа. Лучшее сочетание сухой погоды и умеренных расходов дают Фукуок и юго-запад Шри-Ланки. Во Вьетнаме электронная виза позволяет остаться до 90 дней. На Шри-Ланке россияне заранее получают бесплатное разрешение на 30 дней, затем подают на продление до трех месяцев», — поделилась эксперт.

Таиланд подойдет тем, кто ценит развитую туристическую инфраструктуру и выбор жилья, отметила эксперт. На Паттайю одному туристу потребуется 500–800 тыс. рублей, паре — 900 тыс. — 1,4 млн рублей. Зимовка на Пхукете обойдется еще на 250–400 тыс. рублей дороже из-за высокой стоимости аренды.

Адамушкина посоветовала начать подготовку минимум за месяц. Паспорт должен действовать еще полгода, а страховка — покрывать эквивалент 2 млн рублей. Перед оплатой жилья следует запросить договор, размер залога и тариф на электричество. Российские Visa и Mastercard за границей не работают, поэтому потребуются наличные и зарубежная карта.

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