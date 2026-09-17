Турэксперт назвала способ избежать овербукинга в отелях

Специалист заявила, что пакетные туры помогают туристам защититься от овербукинга в зарубежных отелях. При проблемах с заселением агентство или туроператор сможет урегулировать вопрос с гостиницей.

«Чтобы не столкнуться с овербукингом, нужно бронировать пакетный комплекс услуг через турагентство или напрямую через туроператора. В этом случае будет посредник между вами и отелем. К нему можно обратиться и решить проблему. Или, допустим, если вас заселяют не в тот номер. Такая ситуация тоже может возникнуть, если туристы, которые были перед вами, не успели выехать, либо продлили пребывание. Из-за этого у отеля случается загрузка более 100%, и он вынужден предлагать варианты решения проблемы», — сказала Ансталь.

Эксперт отметила, что размещение можно оформить через оператора или агентство отдельно, без покупки полного тура. Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев заявил, что законодательное введение овербукинга не снизит цены на авиабилеты, но даст перевозчикам дополнительные доходы.

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