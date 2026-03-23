Турэксперт назвала лучшие направления для коротких путешествий

Руководитель туристической компании «На волне» Ольга Карагеоргий рекомендовала Дагестан и Калининград для краткосрочного отдыха в России, сообщает NEWS.ru .

Турэксперт заявила, что Дагестан и Калининградская область подходят как для активных путешественников, так и для любителей архитектуры и спокойных прогулок.

«Краткосрочный выезд женской компанией на два-три дня — эффективный инструмент восстановления эмоционального ресурса и профилактики родительского выгорания. Дагестан — оптимальный выбор для групп, ориентированных на активный отдых, трекинг и изучение аутентичной культуры. Ключевыми точками региона являются Сулакский каньон, древний Дербент и побережье Каспийского моря. Калининградская область — направление для ценителей европейской архитектуры, истории и спокойных прогулок. Региональный маршрут включает в себя Куршскую косу, Зеленоградск и Светлогорск, а региональный — Остров Канта, Кафедральный собор и Рыбную деревню», — отметила Карагеоргий.

Эксперт добавила, что Сочи также остается удобным направлением благодаря развитой транспортной сети и широкому выбору размещения. Преимуществом курорта она назвала сочетание морского и горного климата, ухоженные набережные, олимпийские объекты, гастрономические туры и дегустации на местных винодельнях.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь отмечала, что среди самостоятельных туристов популярны Таиланд, Вьетнам и Бали, а в теплый сезон — Турция и Египет.

