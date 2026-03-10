Турэксперт Арутюнов назвал страны, где весной россияне могут безопасно отдохнуть

От Египта до Таиланда: россияне весной могут отдыхать в Азии

Турция по-прежнему остается востребованной среди российских туристов, хотя страны Азии стали значительно дороже. Гендиректор компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов перечислил страны, где еще весной 2026 года россияне могут безопасно отдыхать. В число таких стран вошли Египет и Таиланд, сообщает Общественное Телевидение России .

Конфликт на Ближнем Востоке сильно сократил список доступных для россиян курортов. Угроза стала ближе и к Турции, куда в марте традиционно отправляются многие туристы. Эксперт в сфере туризма рассказал, насколько актуален выбор этой страны для весеннего отпуска, каковы прогнозы по ценам и какие направления могут заменить ближневосточные курорты.

Угрозы в отношении Турции

Военный конфликт затронул ряд государств, популярных у отдыхающих. Иран наносил удары по объектам США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне, куда также ездили россияне, а теперь его ракеты достигают и турецкой территории. Именно в Турцию в марте обычно планируют поездки десятки туристов из России.

По словам Арутюнова, значительного снижения интереса к турецким курортам пока нет. Это направление продолжает лидировать по популярности благодаря возможности попасть туда без виз и с прямыми перелетами.

Для пляжного отдыха весной оптимальны Анталья, Кемер и Белек, а для познавательных поездок — Стамбул. Путевки и индивидуальные туры в марте–апреле будут дешевле, чем в пик сезона. Например, авиабилеты Москва–Анталья–Москва в середине марта с багажом обойдутся примерно в 30 тысяч рублей.

Какие есть альтернативы: от Египта до Таиланда

Весной достойной заменой Турции может стать Египет, а также Иордания, добавил Арутюнов. В обе страны из России также есть прямые перелеты.

По словам эксперта, Иорданию никто не рассматривает как участника конфликта. Шри-Ланка, Индия, Таиланд также доступны для отдыха. В целом вся Азия. Вьетнам предлагает относительно недорогой отдых, в Таиланде тоже есть бюджетные курорты.

Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля после атак США и Израиля по Ирану. После того как Тегеран начал отвечать на агрессию и атаковать в том числе американские военные базы в регионе, у туристов возникли сложности. Тысячи россиян по несколько дней не могли вернуться в Россию из-за закрытия неба для гражданской авиации в том числе в ОАЭ.

