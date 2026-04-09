Турэксперт Ансталь рассказала, как провезти багаж без доплат

Турэксперт Наталия Ансталь объяснила, как уместить максимум вещей в ручную кладь и избежать доплаты за багаж, сообщает Life.ru .

Если бюджет на багаж ограничен, часть вещей можно разместить в ручной клади и карманах. По словам эксперта, один из самых простых способов — надеть несколько слоев одежды и выбрать вместительную сумку, подходящую под требования авиакомпании.

«Один из рабочих способов — надеть на себя несколько слоёв одежды. Это не всегда комфортно, но помогает сэкономить место. Также стоит выбирать вместительную сумку, которая проходит в калибратор авиакомпании и при этом позволяет взять максимум вещей», — объяснила Ансталь.

Эксперт обратила внимание на сумки-трансформеры, которые можно расширить при необходимости, а также на вакуумные и компрессионные пакеты для одежды. Они уменьшают объем вещей и позволяют взять больше необходимого.

Кроме того, часть предметов разрешается провозить сверх нормы ручной клади — например, небольшие сумки или верхнюю одежду. Помочь могут и жилеты с большим количеством карманов: за размещение вещей в них штрафы не предусмотрены.

При этом на досмотре пассажирам придется выложить все металлические и электронные предметы — пауэрбанки, телефоны, ключи и наушники. Эксперт рекомендовала заранее продумать их размещение, чтобы не задерживаться у рамки контроля.

