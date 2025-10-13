Турагенты составили топ-5 нетипичных мест для россиян в безвизовом Китае

Начиная с 15 сентября 2025 года, жители России могут посещать Китай без специальных виз, используя только классический загранпаспорт. В связи с открытием страны у туристов появилась возможность посетить самые необычные места. Эксперты турагентства Onlinetours в разговоре с РИАМО составили топ-5 завораживающих направлений, которые могут понравиться россиянам. В их число попал Сучжоу.

Кроме того, что Китай и Россия в зеркальном порядке отменили друг для друга визы, между странами также наладили прямое авиасообщение, что значительно упрощает жизнь туристов. Турагенты рассказали, какие города можно посетить кроме Пекина и Гонконга, чтобы полюбоваться невероятными пейзажами.

Чжанцзяцзе

В Сети часто можно наткнуться на сообщения, что весь Китай похож на другую планету, но по-настоящему инопланетными пейзажами туристов может удивить далеко не каждое направление. Одно из них — Национальный парк Чжанцзяцзе. По слухам, режиссер Джеймс Кэмерон, снявший «Аватар», черпал вдохновение для пейзажей Пандоры именно с видов в Национальном парке Чжанцзяцзе.

Парк находится примерно в 1 тыс. км от Шанхая и Пекина, на северо-западе провинции Хунань и уже более 10 лет входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На самом деле это целая волшебная страна — огромная территория, включающая несколько заповедников и природных зон.

Туристы здесь увидят горные тропы, которые теряются в облаках, а из земли возвышаются огромные столбы из кварцевого песчаника, покрытые свисающими лианами и целыми тропическими лесами.

Фэнхуан

Древний городок, названный в честь мифической птицы феникс, словно вышел со страниц китайской сказки — ни модернизация, ни катастрофы его не тронули.

Фотографии туристов из этих мест выглядят как картинки, сгенерированные нейросетью, но это все реально. Здесь в речном тумане утопает старый город с деревянными домиками на сваях, идеальными полукруглыми мостами и разрушенными мощеными улочками.

Этот город не только сохранил планировку и архитектурный стиль времен династий Мин и Цин, но и стал пристанищем этнических меньшинств мяо и туцзя. Многие говорят, что после Фэнхуана ни одна достопримечательность в Китае уже не удивит.

Сучжоу

В то время как популярные Шанхай и Ханчжоу привлекают массы посетителей, настоящие ценители умиротворяющей красоты выбирают Сучжоу.

Этот город, известный как Восточная Венеция, представляет собой живописную сеть неспешных каналов, огибающих старинные китайские постройки, храмы и мосты. Чтобы проникнуться романтичной атмосферой Сучжоу, можно совершить путешествие по каналам на традиционной лодке или просто неспешно прогуляться вдоль берегов.

Всего лишь короткая поездка на поезде из Шанхая, Нанкина или Ханчжоу — и вы окажетесь в дивном месте, где вас ждут прекрасные сады, тихие озера и нежные водяные лилии.

Природный заповедник Цзючжайгоу

Признанный как одно из самых удивительных творений природы Цзючжайгоу, или «Долина девяти деревень», представляет собой зрелище неописуемой красоты. Перед путешественниками предстают ландшафты настолько живописные, что их сложно передать словами: взгляды посетителей прикованы к пышным лесам, переплетающимся с озерами невероятного бирюзового оттенка, кажущимися результатом обработки в графическом редакторе.

Посещение Цзючжайгоу, скорее, напоминает визит на киносъемочную площадку фэнтезийного фильма — здесь можно неспешно прогуливаться по тропинкам, огибающим озера и водопады, наслаждаясь их великолепием.

Парк раскинулся на обширной территории, и количество захватывающих мест настолько велико, что даже нескольких дней будет недостаточно, чтобы увидеть все: Озеро Спящего Дракона, Озеро Пяти Цветов, Травяное озеро — таинственные имена местных достопримечательностей рождают в воображении волшебные истории. К тому же почти с каждым местом связана красивая легенда. Например, согласно поверью, в Озере Пяти Цветов небожители совершают омовения, даря озеру неповторимую палитру красок.

Однако это место не пользуется широкой известностью среди зарубежных путешественников из-за трудностей в дороге: поездка на автобусе или автомобиле занимает около десяти часов по горным серпантинам. Но длительное путешествие полностью оправдывает себя — попав в Цзючжайгоу, каждый турист ощущает себя персонажем чудесного сновидения.

Хуаншань

К западу от Ханчжоу находится Хуаншань, или Желтая гора, — утопающий в облаках горный заповедник. Говорят, что если вы побываете на горе Хуаншань, остальные священные вершины Поднебесной можно уже не смотреть.

Туристы отправляются сюда, чтобы побродить среди облаков, острых пиков и высоченных сосен, дойти до вершины Света, полюбоваться пиками Лотоса и Небесной Столицы, посмотреть на невероятные световые эффекты: «Облачное море» и «Свет Будды», встретить восход солнца над горами или посмотреть на закат со смотровой площадки.

