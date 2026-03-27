Цены на отели Анапы выросли на 25%

Правозащитный центр «Сорок Сороков» обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность повышения стоимости гостиничных услуг в Анапе. Общественное движение подозревает местных представителей этого бизнеса в возможном нарушении законодательства о защите конкуренции, сообщает Life.ru .

Анализ открытых данных и экспертных заключений свидетельствует о росте цен в премиум-отелях (4-5 звезд) на юге России, в том числе в Анапе, на 20-25%. На период майских праздников стоимость размещения в пятизвездочных гостиницах выросла на 20%, в то время как в более доступном сегменте повышение составило 10%. Прогнозируется дальнейший рост цен в трехзвездочных отелях в июле, который может достичь 20%.

Согласно обращению, информация о спросе на гостиничные услуги представляется неоднозначной. Доля российских курортов, включая Анапу, в общем объеме продаж организованных туров на летний сезон уменьшилась с 10% до 6-8% по сравнению с предыдущим годом. Общий рынок туров по России и соседним странам также продемонстрировал снижение на 15%. При этом, несмотря на умеренный рост ранних бронирований в Анапе на 20,7%, этот показатель уступает прошлогодним значениям.

Заявители полагают, что рост цен на 20-25% на фоне инфляции в 5,59% и противоречивой динамики спроса требует тщательного экономического обоснования. «Сорок Сороков» выдвигает предположение, что отельеры могли установить тарифы, игнорируя реальные рыночные условия, тем самым нарушив статьи 10 и 11 закона «О защите конкуренции».

Общественники обращаются к ФАС с просьбой провести проверку, в случае обнаружения нарушений — возбудить дело и применить соответствующие санкции к виновным, а также проинформировать их о результатах в установленные сроки.

