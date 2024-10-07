сегодня в 13:20

Цены на отдых в Турции в следующем году стабилизируются на уровне 2024 года

Правительство Турции предпринимает значительные усилия с целью побороть инфляцию в стране. Это может благоприятно сказаться на уровне цен с точки зрения снижения стоимости отдыха для туристов из России, сообщил РИАМО руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Эксперт считает, что снижение цен на отдых в Турции вполне реалистично.

«Правительство Турции активно работает над снижением инфляции, что должно повлиять на цены, в том числе и в туристической сфере», — отметил Деев.

Он предположил, что некоторое снижение цен на отдых в Турции в 2025 году будет, но не столь значительное.

«Вероятно, цены стабилизируются на уровне 2024 года или снизятся на 5-10%», — спрогнозировал аналитик.