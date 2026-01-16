Цены на летний отдых в Крыму и Сочи взлетели на 10-15%

Продажи российских курортных объектов летом по акциям раннего бронирования сопоставимы с 2025 годом. Пресс-служба РСТ отметила, что Крым стал наиболее востребованным направлением, опередив прошлогодние показатели. Анапа показывает незначительное улучшение по сравнению с прошлым годом, сообщает 360.ru .

В связи с успешным туристическим сезоном 2025 года цены на размещение в Сочи и Крыму увеличились на 10% и 15% соответственно. Однако специалисты из Российского союза туриндустрии предполагают, что летний спрос может скорректировать эти показатели в сторону уменьшения.

«Сейчас в целом по России наблюдается прошлогодний темп бронирований на будущее лето. Подросли продажи Крыма — они сейчас процентов на 5-6 выше, чем год назад. Рост продаж в Краснодарском крае составляет 4-5%. Пока продано меньше 10% от всей летней загрузки», — пояснил член правления РСТ, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В начале минувшего года стоимость проживания в гостиницах черноморских курортов повысилась. Однако уже к маю наметилась тенденция к снижению, и к августу цены вернулись к значениям 2023 года. Эксперт полагает, что аналогичная ситуация повторится и в этом году.

В Краснодарском крае ценовая политика остается стабильной. Вероятно, в Крыму после успешного прошлого лета можно ожидать незначительное повышение цен. Тем не менее, даже в Крыму и на курортах Краснодарского края загрузка гостиниц неполная. Туристы осознают это и не спешат с бронированием, надеясь на снижение цен.

Исключением являются Кавказские Минеральные Воды, где наблюдается дефицит санаториев, и рост продаж по раннему бронированию уже достиг 6%.

