Тревел-эксперт перечислил лучшие подмосковные города для осенних прогулок

Для тех, кто хочет насладиться красотой осенней природы, не уезжая далеко от столицы, есть отличные варианты в Подмосковье. Специалист по путешествиям Игорь Синельников рассказал NEWS.ru , что особенно живописные пейзажи можно увидеть в окрестностях Троице-Сергиевой лавры.

По словам Синельникова, поездка в Сергиев Посад представляет собой экономичный вариант отдыха. На осмотр лавры достаточно одного дня, но стоит задержаться подольше, чтобы исследовать природные достопримечательности. Стоимость ночлега в этом городе начинается от 2500 рублей.

Синельников также упомянул Истру как привлекательное направление для осенних путешествий. Главной достопримечательностью города является Ново-Иерусалимский монастырь. Размещение в Истре обойдется несколько дороже — от 3500 рублей за ночь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть к чему стремиться», — сказал губернатор.