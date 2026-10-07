Тревел-блогер Герасименко рассказал, куда съездить на выходные для перезагрузки

Автор Telegram-канала «Иду Бегу Еду» предложил отправляться в поездку с вечера пятницы до вечера воскресенья или утра понедельника.

«Надо понять, что тебе нравится. Холод, тепло, культура или природа. Например, я человек более северный, мне нравится зима, соответственно я буду выбирать более северные города для того, чтобы поехать перезагрузиться. Если вы человек, которому важно просто лежать, то берите, например, Сочи, Приморский край, если мы говорим про Россию. Для заграничной поездки можно рассмотреть Абхазию или Турцию. Осень — это низкий сезон и можно прекрасно отдохнуть не только на побережье, но и поездить по городам. Еще один интересный вариант — провести выходные в Минске», — рассказал Иван Герасименко в эфире радио Sputnik.

Блогер рекомендовал искать горящие билеты и проверять доступные субсидии и льготы. По его словам, искусственный интеллект может помочь подобрать билеты и проживание под бюджет: в запросе нужно указать направление и стоимость.

Герасименко добавил, что короткая поездка в пересчете на день обходится дороже двухнедельного отдыха.

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