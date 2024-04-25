Тина Канделаки назвала регион РФ, который необходимо посетить туристам

Телеведущая и журналистка Тина Канделаки пригласила туристов посетить Нижний Новгород. По словам звезды, в городе шикарная архитектура, а вечером здесь можно понаблюдать за невероятными закатами, сообщает pravda-nn.ru .

Канделаки также рекомендовала своей аудитории проехаться по нижегородской канатной дороге. По ее словам, в Нижнем Новгороде можно увидеть особенно красивые закаты, когда солнце близко садится к стрелке Волги и Оки.

«Зрелище потрясающее. Природа тут постаралась: слияние рек и высокий берег сделали Нижний столицей закатов», — написала телеведущая в соцсетях.

Звезда также посоветовала тем, кто собирается в отпуск, присмотреться к российским курортам с разнообразием ландшафтов и богатым историко-культурным наследием.