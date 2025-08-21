Тайланд, Египет, Индонезия: Петербуржцы стали чаще зимовать в теплых странах

Стало известно, что петербуржцы все чаще предпочитают подольше оставаться на курортах заграницей на «зимовки». В период с ноября 2025 по март 2026 жители Санкт-Петербурга планируют продлить лето в Таиланде, Франции и курортах Индонезии, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на Яндекс Путешествия.

Отмечается, что в сравнении с прошлым годом доля бронирований зимних путешествий увеличилась более чем в два раза. Особенно ярко ситуация проявилась в последние две недели, когда стало известно о том, что в ряде регионов России ожидается ухудшение погодных условий. За это время 19% бронирований связаны с длительными путешествиями.

Самыми популярными направлениями стали Таиланд, Франция, Индонезия, Испания и Италия. В основном россияне выбирают Азию для зимних путешествий. Среди всех бронирований на страны этих регионов приходится 65%, в Европе — 19% и в России — 12%. Наиболее экономной считается «зимовка» в Египте, там средняя цена за ночь снизилась на 51% по сравнению с прошлым годом.

Среди российских регионов для зимних путешествий лидирует Краснодарский край. Курорт привлекает туристов благоприятными условиями для горнолыжного курорта. Также в тройку лидеров вошли Санкт-Петербург и Москва.