Таиланд и Бали ужесточили правила и массово депортируют россиян

Таиланд и индонезийский остров Бали усилили миграционный контроль и начали массовые проверки иностранцев. Россияне все чаще сталкиваются с депортациями и отказами во въезде, сообщает kp.ru .

Таиланд сократил срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней и усилил контроль за «бордер-ранами». Теперь их разрешено делать не более двух в год. При въезде у туристов требуют наличные 20 тысяч батов, обратный билет и страховку. В 2025 году из страны выдворили 120 россиян, в январе 2026-го — еще 20 человек. Около 3000 иностранцев с начала года не пустили на границе.

На Пхукете и Самуи проходят рейды против нелегальной работы. Чтобы привлечь к ответственности, силовики собирают доказательства — фото, клиентов, подтверждение оплаты.

Гид Александр Диденко рассказал, что чаще всего проблемы возникают из-за превышения числа «бордер-ранов».

«Главные проблемы у тех, кто оформляет слишком много „бордер-ранов“. По новому закону их можно делать не больше двух за календарный год», — сказал он.

На Бали запретили удаленную работу по туристической визе. Для специальной визы требуется контракт и доход от 60 тысяч долларов в год. Нарушителям грозят арест, депортация и штраф до 31 тысячи долларов. С января по май депортировали 2026 иностранцев. Полиция также провела рейды в районах компактного проживания экспатов в Убуде, закрыв «серые» бизнесы.

В 2025 году несколько россиян получили тюремные сроки за нелегальную работу, проституцию, производство наркотиков и нарушение общественного порядка.

