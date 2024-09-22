Студентам рассказали, как бесплатно посетить Камчатку или Арктику

Студенты могут бесплатно побывать в российских городах благодаря проекту «Больше, чем путешествие». Победители конкурсов получат поездки на Камчатку или в Арктику, сообщает «Секрет фирмы» .

Создательница проекта Trip for students Наталья Аниськевич рассказала, что для учащихся вузов предусмотрены и скидки за авиаперелеты. Они распространяются на ребят не старше 23 лет.

«Эти тарифы действуют, пока билеты есть в наличии, а для оформления необходимы только паспортные данные», — поделилась специалист.

Представители «Аэрофлота» отметили, что программа субсидируемых рейсов включает в себя несколько направлений. Так, из Москвы у студентов есть возможность улететь в 43 региона РФ. Во время оформления билетов необходимо выбрать категорию «Для молодежи и пенсионеров».

Кроме того, юноши и девушки со студенческими билетами могут приобретать льготные проездные на общественный транспорт. В Москве поездки по городу обойдутся дешевле за счет «Карты москвича», а в Санкт-Петербурге — именных билетов для студентов.