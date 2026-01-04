Студент год экономил для переезда в Таиланд, где своровал еду и был депортирован

Российский 20-летний студент год экономил на обедах, чтобы переехать в Таиланд. Но в итоге он попал в местную тюрьму, так как потерял память и документы, а также своровал еду, сообщает Mash .

Молодой человек из Балахны Нижегородской области остался один, когда его родители уехали в отпуск в Египет. Размышляя в одиночестве, он решил, что должен претворить в жизнь свою мечту о переезде в Таиланд.

Студент продал новенький iPhone за 15 тыс. рублей, написал родителям записку о том, что уезжает за границу навсегда и не нужно его искать.

Летел в Таиланд юноша самым дешевым рейсом с пересадкой в Абу-Даби, Шанхае, Куньмине, Бангкоке. Только после этого путешественник оказался в Паттайе. Сразу же он отправился в кофешоп. Там наотдыхался до беспамятства, после чего он очнулся в хостеле без денег и документов.

В это время родители горе-релоканта написали заявление о пропаже сына.

Два дня голодовки подтолкнули молодого человека на преступление. Он пришел в бар, заказал воду, большую пиццу и спагетти болоньезе. Все еду путешественник съел, но платить отказался и попросил вызвать полицию.

Следующие двое суток он провел за решеткой, а затем обратился в туристическую полицию за помощью. Студента депортировали из страны домой.

