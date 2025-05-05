Стамбул и Калининград: куда предпочитают летать россияне летом?

Стамбул стал одним из направлений, которые россияне выбирают для летнего отдыха
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Опубликован топ направлений, которые россияне выбирают для летнего отпуска. Среди зарубежных маршрутов лидируют Стамбул и Анталия, а среди внутренних — Калининград, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет».

Посетить Стамбул и Анталию можно примерно за 21 тыс. рублей за билет в одну сторону. Третье место занял Ереван со средней стоимостью перелета в 15 800 рублей. Также в пятерке самых популярных летних направлений — Баку (17 100 рублей) и Астана (12 400 рублей). Отдельно стоит отметить, что по сравнению с летом 2024 года поездки в Турцию стали дешевле: например, в прошлом году билет в Анталию стоил в среднем 24 300 рублей, а в Стамбул — 23 600 рублей.

Среди внутренних направлений лидирует Калининград: туда можно слетать в среднем за 10 700 рублей в одну сторону. На втором месте — Сочи (13 500 рублей), на третьем – Махачкала (11 400 рублей). Четвертое и пятое места заняли Минеральные Воды (12 500 рублей) и Новосибирск (11 700 рублей). Стоимость поездки по внутренним направлениям, наоборот, поднялась. Для сравнения, в прошлом году поездка в Калининград стоила в среднем 7 900 рублей, в Сочи — 11 800 рублей, а в Махачкалу — 9 800 рублей.

«В среднем на лето 2025 года затраты на перелет обойдутся россиянам примерно в 29 400 рублей на перелет в обе стороны на одного пассажира. Это вполне доступная сумма для тех, кто планирует отпуск заранее и выбирает оптимальное для себя направление. При этом путешествие внутри страны не гарантирует дешевый отдых и может обойтись примерно в такую же сумму, как поездка по зарубежному направлению», — говорится в сообщении пресс-службы.