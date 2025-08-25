Стало известно, во сколько в этом году обойдется новогодний тур в Великий Устюг

Стартовали продажи путевок в Великий Устюг — официальную резиденцию Деда Мороза. Стало известно, во сколько обойдется путешествие в сказку в этом году и как возможно сэкономить, сообщает «ФедералПресс» .

Согласно данным рынка, стоимость новогодних туров выросла на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Чтобы сэкономить на поездке, лучше бронировать ее заранее.

Стандартный трех дневный тур из Москвы или Санкт-Петербурга в плацкарте с питанием и экскурсиями начинается от 45-50 тыс рублей с человека, в купе — 55–60 тысяч. Четырех- и пятидневные поездки в каникулярный период стоят выше.

Тем временем цена за пакет на двоих на новогодние даты с проживанием на территории вотчины оценивается в 200-250 тысяч рублей и более, без учета дороги. Обычно в эту сумму для путешественников входит проезд в туристическом поезде, трансфер, проживание, питание (чаще всего полный пансион), экскурсионная программа по Великому Устюгу и вотчине Деда Мороза и различные интерактивные мероприятия.

Чтобы сэкономить, стоит планировать поездку заранее, а также иметь гибкость в датах. Например, с 29 декабря по 7 января заезды считаются наиболее дорогими. Вместо этого можно рассмотреть поездку в ноябре в день рождения Деда Мороза, в этом месяце бронирования значительно дешевле. Также при покупке стоит внимательно изучить программу или попробовать найти вариант альтернативного транспорта.