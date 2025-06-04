Стало известно, в каких необычных отелях мечтают остановиться россияне

Каждый четвертый россиянин готов поехать в путешествие только из-за отеля. Главным фаворитом российских туристов стал подводный отель на Мальдивах, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет».

В опросе приняло участие более 1,2 тыс. человек из городов-миллионников. Согласно исследованию, 30% россиян мечтают пожить в подводном отеле, окруженным тропическими рыбами и кораллами. Еще 26% респондентов хотели бы провести отпуск в камерных отелях в Японии, а 25% — в настоящем замке Шотландии.

В список лидеров вошли подземные убежища Каппадокии (9%), хижины на деревьях в Индонезии (6%) и ледяные дома в Исландии (3%).

При этом 27% граждан признались, что готовы поехать в путешествие лишь ради отеля. Еще 38% респондентов заявили, что их решение зависит от конкретного направления: если город и отель вызывают интерес, то они готовы провести большую часть отпуска именно там. Кроме того, 35% опрошенных считают, что для них главное — направление, а отель они выбирают в последнюю очередь.

«Современные путешественники все чаще ищут не просто комфорт, а впечатления. Отель становится частью маршрута, а иногда — его главной целью. Мы видим рост спроса на „необычные“ локации с оригинальными отелями. Особенно популярны направления, где отель — это часть местной культуры или природы», — рассказали в пресс-службе сервиса.