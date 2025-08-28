Стало известно, сколько россиян берут лишние вещи в путешествия

Сервис «Купибилет» провел новый опрос, в котором выяснил, как часто жители России в поездку берут с собой лишние вещи. Оказалось, что большинство российских путешественников — около 66% — не умеют правильно планировать гардероб для поездок и обязательно берут с собой то, что в итоге не нужно. Результаты исследования есть в распоряжении РИАМО.

Исследование показало, что лишь 32% туристов внимательно изучают прогноз погоды и собирают вещи в его соответствии. Остальные предпочитают перестраховаться: пятая часть опрошенных берет слишком теплую одежду, а 25% делают ставку на легкие вещи, даже отправляясь в прохладные регионы.

Каждый пятый россиянин пытается подготовиться ко всем погодным сюрпризам, упаковывая как зимние, так и летние предметы гардероба. При этом исследователи отметили интересный факт: примерно 10% путешественников вообще не используют привезенные вещи, предпочитая покупать новую одежду на месте или обходиться минимальным набором.

Также большинство туристов не используют все вещи, взятые в поездку. Только 36% опрошенных действительно носят почти весь багаж, собранный в чемодан. Примерно пятая часть респондентов (22%) использует около трех четвертей упакованных вещей, а еще 20% надевают лишь половину.

«Многие путешественники переживают, что могут не угадать с погодой, поэтому пакуют вещи на все случаи жизни. Чтобы сделать сборы проще, можно воспользоваться полезной функцией: теперь при бронировании билета мы сразу показываем прогноз погоды в пункте назначения. Это помогает не только выбрать правильную одежду, но и не брать лишнего, особенно если вы летите с ручной кладью», — рассказывает пресс-служба сервиса по поиску билетов.