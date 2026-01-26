Стало известно, сколько денег на подготовку к отпуску тратят женщины и мужчины

Россиянки тратят в два раза больше денег на подготовку к отпуску, чем мужчины

Сервис доставки «Купер» и «Авито Услуги» провели совместное исследование, чтобы оценить финансовые затраты на подготовку к отпуску россиян. Выяснилось, что женщины тратят на эти цели в среднем от 12 000 рублей, в то время как у мужчин эта сумма почти в два раза меньше. Результаты исследования есть в распоряжении РИАМО.

Оказалось, что россиянки заранее планируют посещение салонов красоты, а непосредственно перед поездкой приобретают необходимые в дороге товары. Аналитики сервиса по предоставлению услуг изучили динамику цен и востребованность бьюти-процедур, а сотрудники сервиса доставки предоставили данные о популярных предотпускных покупках и их стоимости.

Что покупают россияне перед отпуском

Чаще всего россияне покупают чемоданы размеров S и M, начинается от 2 929 рублей. Такая востребованность компактных чемоданов объясняется стремлением брать с собой минимальный набор вещей или, наоборот, максимально использовать допустимый вес и объем. Цены на чемоданы размера L, способные вместить большой объем вещей, стартуют от 3 629 рублей.

Для комфортного путешествия также необходим базовый дорожный набор. Как правило, он включает в себя предметы для сна и личной гигиены. Россияне часто выбирают дорожную подушку, которую можно приобрести за 149 рублей, маску для сна — от 107 рублей, а беруши — от 25 рублей. Косметический набор с основными средствами обойдется минимум в 369 рублей, набор для ухода за полостью рта — от 169 рублей. Для перевозки специальных уходовых средств потребуются флаконы, набор которых стоит от 104 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового дорожного набора составляет 1 122 рубля.

Какие услуги пользуются спросом

В декабре 2025 года одной из самых популярных и дорогостоящих процедур стало окрашивание волос, цены на которое начинались от 3 000 рублей. Услуги по уходу за бровями и ресницами, включающие коррекцию формы, окрашивание и нанесение уходовых средств, стоили в среднем от 1 700 рублей.

Женская стрижка стоила от 800 рублей, мужская — от 600 рублей. Оформление бороды обходилось в среднем от 700 рублей, а бритье головы — от 900 рублей.

Многие перед отпуском также уделяют внимание ногтям. Аппаратный маникюр без покрытия стоил от 1 000 рублей, японский маникюр — от 1 300 рублей, мужской классический маникюр — от 1 200 рублей. Классический педикюр оценивался в сумму от 1 500 рублей.

Аналитики также отметили увеличение спроса на некоторые услуги в течение года. В частности, в декабре 2025 года однотонное окрашивание волос стали заказывать в 2,6 раза чаще, а оформление бороды — в 2 раза чаще. Интерес к японскому маникюру увеличился на 61%, а к мужской стрижке — на 22%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.