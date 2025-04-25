Стало известно, почему цены на размещение на российских курортах вырастут на 20%

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников заявил о том, что цены на мечта размещения на российских курортах в этом сезоне вырастут на 15-20% в сравнении с прошлым годом из-за инфляции и кадрового дефицита в отрасли, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как отметил эксперт, на предстоящий сезон значительное влияние окажет экономическая катастрофа, связанная с выбросом мазута в Черное море в прошлом году в декабре. Пляжи Черноморского побережья в районе Анапы и Темрюка закрыты и не функционируют как объекты размещения для туристов, соответственно большая часть песчаных пляжей выпадет с рынка и существенно упадут показатели.

Из-за закрытых пляжей на черноморском побережье, по мнению Колесникова, пойдет распределение туристических потоков. Увеличенное число посетителей в гостиницах ожидается в Крыму и Калининградской области. Более того, на рынок повлияет открытие железнодорожного сообщения с Абхазией и возможного перелета в Сухуми.

«Цены в определенной степени, безусловно, вырастут по сравнению с прошлым годом. Я думаю, что прибавка составит 15-20% по отношению к прошлогодним ценам», — добавил специалист.

Нехватка сотрудников также скажется на подорожании цен размещения на российских курортах. По мнению эксперта, проблема серьезна, но гостиницы готовы к предстоящему сезону.