Стало известно, почему россияне стали больше тратить на отпуск за границей

Туристический эксперт Анна Колосова заявила, что россияне достигли нового рекорда по расходам на зарубежные путешествия, которые впервые превысили уровни, зафиксированные до пандемии, сообщает АБН24 .

За прошедший год траты на заграничные поездки увеличились на 10%, достигнув почти 38 млрд долларов, что на 1,5 млрд превышает показатели рекордного 2019 года. Основной причиной этого роста является восстановление потоков туристов из России после отмены ковидных ограничений и введенных санкций.

Хотя общее количество поездок по-прежнему не дотягивает до допандемийных стандартов (в 2019 году россияне совершили на 60% больше выездов), в 2024 году наблюдается рост: с января по сентябрь количество выездных поездок увеличилось с 19,7 до 21,1 млн. Тем не менее, расходы на заграничный отдых возросли из-за повышения цен на транспорт, жилье и питание.

«Нет такого, что наши сограждане стали жить значительно лучше и могут себе позволить ездить отдыхать в другие страны по тарифу „все включено“. Предпочтения изменились», — добавила эксперт.

Отмечается, что экономия становится заметной тенденцией. Туристы стараются воспользоваться акциями, выбирают бюджетные варианты размещения и сокращают длительность поездок. Несмотря на возросшие расходы, россияне не собираются отказываться от зарубежных отпусков, однако их предпочтения и подход к планированию путешествий изменились.