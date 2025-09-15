Стало известно, почему Карелия привлекает рекордное число туристов

Сортавала и окрестности ожидают 1,5 млн гостей в 2025 году

Карельский город Сортавала и его достопримечательности в 2025 году планируют принять 1,5 млн туристов, что в десятки раз превышает показатели других популярных направлений, сообщает «Вечерняя Москва» .

Карелия становится одним из самых востребованных туристических направлений России. В 2025 году Сортавала и окрестные достопримечательности ожидают 1,5 млн гостей. На одного жителя города приходится 80 туристов — это значительно больше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и даже Сочи. Билеты и гостиницы в Сортавале быстро раскупаются.

Город привлекает архитектурой XIX века в стиле северного модерна, а также музеем народного художника Кронида Гоголева. Исторический центр нуждается в реставрации, но уже ведутся работы по восстановлению ратуши. В Сортавале развиты кафе и ресторанное обслуживание, где подают блюда местной кухни, включая знаменитые калитки.

Среди достопримечательностей — памятники Ярославу Всеволодовичу с сыном Александром Невским и императору Александру I. Город имеет богатую историю, связанную с Россией, Швецией и Финляндией. В последние годы обсуждается возвращение исторического названия Сердоболь.

Главная природная жемчужина региона — Ладожские шхеры, национальный парк с сотнями островов и уникальными пейзажами. Туристов доставляют к шхерам на катерах, а прогулки по Ладожскому озеру считаются настоящим приключением. Здесь можно встретить редкую кольчатую нерпу, занесенную в Красную книгу.

Особое место занимает архипелаг Валаам с древним Спасо-Преображенским монастырем. Валаам — духовный центр, который ежегодно посещают десятки тысяч паломников. Монастырь активно восстанавливается, на острове работают гостиницы и фермы, а между скитами проложены живописные тропы.

В 30 км от Сортавалы находится горный парк Рускеала, где раньше добывали мрамор для известных соборов Санкт-Петербурга. Сейчас это современный туристический комплекс с подземными маршрутами и экологическими тропами. До парка можно доехать на ретро-поезде «Рускеальский экспресс».