Стало известно, куда чаще всего летали петербуржцы в 2025 году

Петербуржцы провели в полетах 281,5 миллиона часов в 2025 году

«Авиасейлс» представил данные о путешествиях жителей Санкт-Петербурга в завершающемся 2025 году. Лидируют внутренние направления: 74% от общего числа оформленных билетов приходятся на города России, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Международные рейсы составили 26% от общего объема. Вместе с тем, процент зарубежных поездок увеличился на 15% в сравнении с 2024 годом. В течение года жители Северной столицы побывали в 144 странах.

Пользователи «Авиасейлс» из Санкт-Петербурга провели в полетах 281,5 миллионов часов, преодолели 2,7 миллиарда километров и перевезли 6,6 миллиона кг багажа за 2025 год.

Наиболее востребованным городом для путешественников из Петербурга стала Москва (22% бронирований) при средней продолжительности поездки в два дня. Вторую позицию занимает Калининград — 10% и 4 дня, а на третьем месте расположился Сочи (Адлер) — 7% и недельный отдых. Далее в списке следуют: Казань, Уфа, Самара, Екатеринбург, Махачкала, Минеральные Воды и Мурманск.

Лидерами по темпам роста среди внутренних направлений признаны Пермь, Ульяновск, Киров, Калининград и Нижний Новгород.

В сегменте международных перелетов наибольший скачок популярности в 2025 году продемонстрировали Франция (+60%), Япония (+42%), Молдова (+40%) и Вьетнам (+33%).

