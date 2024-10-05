Стало известно, какая страна почти догнала Турцию по числу поездок россиян

сегодня в 13:03

Абхазия почти догнала Турцию по количеству поездок россиян в 2024 году

Абхазия практически догнала Турцию по количеству поездок россиян, которые зафиксированы в первой половине 2024 года, сообщает РБК .

Так, в Абхазию жители РФ совершили 2,163 млн поездок, а в Турцию — 2,522 млн. На третьем месте топ находится Казахстан — 1,235 млн поездок.

В десятку самых популярных стран еще вошли ОАЭ, Китай, Таиланд, Египет, Грузия, Армения и Азербайджан.

При этом в Россию чаще всего в первом полугодии въезжали из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Китая, Киргизии, Абхазии, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Монголии.