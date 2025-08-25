Стало известно, как россияне отдыхают в августе

Аналитики финтех-компании ЮMoney и онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру» выяснили, что россияне в августе выбирают спокойный отпуск и краткосрочные поездки.

Если в середине лета граждане обычно проявляют активность, отправляются в путешествия на большие расстояния, то в августе картина меняется. Аналитика платежных данных ЮKassa заявила о появлении тренда на медленный отпуск.

Оказалось, что в последний летний месяц россияне стали чаще совершать поездки, направленные на улучшение самочувствия и уход от городской суеты. Так, по данным аналитиков, с 1 по 15 августа 2025 года число бронирований в санаториях и домах отдыха увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний чек вырос на 13%, до 20 555 рублей.

Бронирований гостиниц стало на 47% больше, средний чек составил 14 853 рубля. Интересно, что россияне в августе предпочитают поездки на относительно небольшие расстояния.

«Особенно востребованными оказываются направления в радиусе 200-300 километров от крупных городов», — сказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Между тем спрос на междугородние автобусы и на авиабилеты тоже вырос в августе. С 1 по 15 августа билетов на автобусы было куплено вдвое больше по сравнению с прошлым годом. В то же время покупки авиабилетов увечились всего на 12% больше, а оборот и вовсе уменьшился.

Также в августе стали более популярны круизы. За отчетный период число оплат в этом сегменте выросло в три раза, а оборот — в два раза. При этом средний чек снизился на 28%, до 3 751 рубля.

По данным онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру», в августе россияне чаще всего отправлялись на отдых в Санкт-Петербург, Москву и Сочи. Также большой поток туристов приняли Казань и Нижний Новгород.

Средняя стоимость аренды в августе выросла на 9% по сравнению с августом прошлого года и составила 5 000 рублей за сутки. В среднем туристы снимают жилье на три дня.

Эксперты «Суточно.ру» отметили, что в августе на 20% возросло число бронирований в Геленджике по сравнению с августом прошлого года. Рост показателя связали с открытием аэропорта.

Вместе с этим цены на аренду жилья подскочили до 6 500 рублей за сутки (+15% за год). Это дороже, чем в Сочи, где средняя ставка составляет в августе 5 900 рублей. Также в августе популярны Крым, курорты Азовского и Балтийского морей.