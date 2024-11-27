Стало известно, чем готовы жертвовать россияне ради сверхдешевых путешествий

Согласно исследованию, 82% российских туристов готовы идти на многие жертвы, чтобы сэкономить во время отпуска. Речь идет об экономии на перелете, проживании развлечениях и др., сообщили РИАМО в сервисе по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет».

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. жителей городов-миллионников РФ от 18 лет. По данным аналитиков, отказаться от запланированных экскурсий ради экономии в отпуске готов 21% опрошенных, еще 16% согласны на пару дней отказаться от Wi-Fi в отеле, а 4% респондентов могут терпеть шумных соседей в хостеле.

Еще 16% россиян заявили о готовности терпеть долгие перелеты с множеством пересадок. Пройти несколько километров пешком ради экономии на транспорте не против 9% опрошенных. Ограничить бюджет на еду и развлечения согласны 10% респондентов, а 6% граждан планируют отказаться от сувениров ради еды и мероприятий. Свое нежелание экономить в поездках выразили лишь 18% опрошенных.

В ходе исследования выяснилось, что 33% респондентов рассчитывают сэкономить до 10 тыс. рублей. Еще 21% россиян планирует сократить расходы до 15 тыс. рублей, 14% — до 20 тыс. рублей, 9% — до 30 тыс. рублей, 13% — до 40 тыс. рублей, 4% — до 50 тыс. рублей, а 5% опрошенных планируют сэкономить более 50 тыс. рублей.

«Если заранее посмотреть видео от местных путешественников и детально запланировать бюджет, можно сэкономить на многих аспектах поездки. Изучая рекомендации, вы найдете недорогие и проверенные места для питания, секретные маршруты, доступные только „своим“, и лайфхаки по транспорту», — прокомментировала директор по маркетингу компании Екатерина Долгих.

Благодаря плану расходов граждане смогут контролировать свои траты и избегать импульсивных покупок. Кроме того, подготовка к поездке позволит избежать лишних затрат на спонтанные экскурсии и завышенные цены в туристических зонах. Россияне будут точно знать, сколько стоит путешествие, и смогут найти более выгодные варианты, заключила Долгих.