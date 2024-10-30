Стало известно, чем Череповец так сильно привлекает туристов

Череповец привлек на 15% больше туристов в этом году

В 2024 году Череповец стал более популярным среди туристов. Он привлек уже более 40 тысяч посетителей. Это на 15% больше по сравнению с 2023 годом, когда город посетило 36 тысяч человек, сообщает «ФедералПресс» .

Агентство городского развития отметило, что особенно увеличилось количество туристов, прибывающих на круизных судах, что стало свидетельством роста круизного туризма. Количество таких посетителей возросло на 28% — свыше 12 тысяч гостей по сравнению с 9,5 тысячи в прошлом году. В этом сезоне к берегам Шексны пришвартовались 63 круизных судна, а речные прогулки на теплоходах интересовали около 15 тысяч человек.

В 2023 году власти города начали сотрудничество с петербургской компанией по организации прогулок на теплоходах, и уже тогда туристы начали активно посещать город. Два теплохода класса «Москва» перевезли 30 тысяч человек, что наглядно показало интерес к таким маршрутам. Для желающих доступны экскурсии на выходные, позволяющие посетить знаковые места Вологодской области вдоль Волго-Балтийского водного пути.

Череповец также привлек путешественников разными культурными событиями, такими как фестивали и культурные программы. В этом году город посетили туристы из крупных городов России, а также делегация из Китая. Власти планируют продолжать работу над развитием туристического потенциала.

В Вологодской области популярны различные виды туризма. Путешественники часто начинают с двухдневного знакомства с Вологдой, где можно посетить Центр народных художественных промыслов и 200 исторических памятников. Интерактивный проект «Сугорье» предлагает посетителям погрузиться в атмосферу древнерусской истории с тематическими праздниками и историческими баталиями.