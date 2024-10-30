Стало известно, чем Череповец так сильно привлекает туристов
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В 2024 году Череповец стал более популярным среди туристов. Он привлек уже более 40 тысяч посетителей. Это на 15% больше по сравнению с 2023 годом, когда город посетило 36 тысяч человек, сообщает «ФедералПресс».
Агентство городского развития отметило, что особенно увеличилось количество туристов, прибывающих на круизных судах, что стало свидетельством роста круизного туризма. Количество таких посетителей возросло на 28% — свыше 12 тысяч гостей по сравнению с 9,5 тысячи в прошлом году. В этом сезоне к берегам Шексны пришвартовались 63 круизных судна, а речные прогулки на теплоходах интересовали около 15 тысяч человек.
В 2023 году власти города начали сотрудничество с петербургской компанией по организации прогулок на теплоходах, и уже тогда туристы начали активно посещать город. Два теплохода класса «Москва» перевезли 30 тысяч человек, что наглядно показало интерес к таким маршрутам. Для желающих доступны экскурсии на выходные, позволяющие посетить знаковые места Вологодской области вдоль Волго-Балтийского водного пути.
Череповец также привлек путешественников разными культурными событиями, такими как фестивали и культурные программы. В этом году город посетили туристы из крупных городов России, а также делегация из Китая. Власти планируют продолжать работу над развитием туристического потенциала.
В Вологодской области популярны различные виды туризма. Путешественники часто начинают с двухдневного знакомства с Вологдой, где можно посетить Центр народных художественных промыслов и 200 исторических памятников. Интерактивный проект «Сугорье» предлагает посетителям погрузиться в атмосферу древнерусской истории с тематическими праздниками и историческими баталиями.