Стали известны регионы-лидеры по росту числа проданных ж/д билетов

Совместное исследование «МегаФона» и сервиса путешествий «Туту» показало заметный подъем туристической активности этим летом. В частности, на федеральной трассе М-12 зафиксирован рост пользовательского интернет-трафика на 7%, аналогичная тенденция наблюдалась и на трассе М-7. Среди железнодорожных направлений лидирует Дагестан, где количество проданных билетов увеличилось вдвое по сравнению с летним сезоном 2024 года, сообщает ИА «Время Н» .

Восточное направление оказалось наиболее востребованным среди автомобильных маршрутов, согласно данным оператора. На трассе «Амур» (Чита — Хабаровск) абоненты стали использовать на 21% больше трафика. Автомагистраль «Сибирь» (Новосибирск — Иркутск) заняла второе место с ростом в 12%. Популярность восточного направления объясняется интересом туристов к здравницам Байкала, склонам Сихотэ-Алиня и берегам Татарского пролива.

Трассы «Нева» и «Холмогоры», соединяющие Москву с Санкт-Петербургом и Архангельском, разделили третье место с приростом трафика в 9% на каждой. Это может быть связано с повышением интереса к северным регионам, таким как Архангельская область и Белое море, которые становятся все более популярными направлениями для внутреннего туризма, а также культурными маршрутами и короткими поездками выходного дня. В пятерку лидеров по росту интернет-активности вошли трассы «Урал» и «Восток» (прирост 7%), а также «Балтия» (+6%).

Что касается железнодорожных путешествий, туристы этим летом чаще выбирали южные направления, особенно Кавказ. Продажи билетов в Дагестан выросли в 2 раза по сравнению с летом прошлого года, сделав республику лидером по росту спроса. Красноярский край занял второе место с ростом на 52%. Югра (ХМАО) замыкает тройку лидеров. Помимо трудовой миграции, регион привлекает любителей дикой природы и этнографического туризма (рост на 44%).

В число регионов с наибольшим увеличением продаж ж/д билетов вошли Приморье (+38%), Липецкая область (+29%), Калужская область (+27%) и Ставропольский край (+25%), отметили аналитики «Туту». Москва (34%), Краснодарский край (14%) и Санкт-Петербург (14%) остаются безусловными лидерами по доле в общем объеме продаж железнодорожных билетов.

Согласно статистике оператора, большая часть путешествующих наземным транспортом — мужчины (около 60%). Основную долю туристов (42%) составляют россияне в возрасте от 35 до 44 лет, а на возрастную категорию 45+ приходится около 40% путешественников.