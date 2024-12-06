Стали известны лучшие российские отели по версии премии WHERETOTRAVEL HOTELS AWARD — 2024. Церемония награждения состоялась в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге при поддержке регионального комитета по развитию туризма, сообщает Сноб .

Генеральный продюсер WHERE AWARDS Ирина Тиусонина отметила, что запуск премии WHERETOTRAVEL стал логичным дополнением к существующей экосистеме проектов WHERE. Она подчеркнула, что новый рейтинг способствует развитию культуры осознанного туризма, позволяя путешественникам выбирать отели, отвечающие высоким стандартам обслуживания.

На церемонии награждения были названы победители в основных и специальных категориях. Первое место, а также титул «Лучший отель Санкт-Петербурга и Северо-Запада» получил Four Seasons Lion Palace St. Petersburg. Вторую позицию занял «Арарат Парк Хаятт Москва», ставший «Лучшим отелем Москвы и Центральной России». Третье место присудили отелю «МРИЯ» из Республики Крым, который стал «Лучшим отелем Южного региона и Северного Кавказа».

Специальные награды достались лучшим гостиницам в различных категориях. Семейным отелем признан курорт «Игора», в то время как LUCIANO Hotel & SPA в Казани был признан лучшим spa-отелем. Лучший глэмпинг — арктик-отель «Китовый берег», а самым впечатляющим завтраком смог похвастаться «Метрополь» из Москвы.

Лада Самодумская из Baltschug Kempinski Moscow была названа «Генеральным менеджером года», а Александр Богданов из «Гельвеции» в Санкт-Петербурге стал «Лучшим шеф-поваром отеля».