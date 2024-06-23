Стала известна средняя стоимость путевки в Турцию на двоих в июле

АТОР: путевка в Турцию на двоих обойдется в среднем в 135-160 тыс рублей

В среднем стоимость путевки в Турцию на двоих обойдется россиянам в 135-160 тысяч рублей за проживание в четырехзвездночном отеле, сообщает РИА Новости .

По данным вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректора туроператора «Русский Экспресс» Тараса Кобищанова, 135-160 тысяч придется отдать российским туристам за 10 дней в простом четырехзвездночном отеле в Турции. При этом некоторые комфортные «четверки» предлагают заселиться за 220-250 тысяч рублей.

А вот тур в хорошую пятизвездочную гостиницу будет стоить не меньше 315-350 тысяч рублей на двоих.

По словам Кобищанова, в августе более существенный рост цен по сравнению с июлем будет наблюдаться в основном в бюджетном и среднем сегментах.