Спрос на поездки по России к 23 февраля вырос на 53%

Бронирования отелей в Москве и Петербурге на 23 февраля выросли на 53%

Спрос на бронирование отелей и апартаментов в России к выходным 23 февраля вырос на 53% по сравнению с прошлым годом. О популярных направлениях и стоимости размещения рассказал руководитель пользовательских продуктов «Яндекс Путешествий» Михаил Островерхий.

По словам Островерхого, короткие февральские выходные россияне используют для поездок без длительного отпуска и сложного планирования.

«Эти направления востребованы для коротких поездок, в том числе потому, что в данные регионы достаточно просто добраться на личном транспорте или поезде. На праздничные дни в феврале 2026 года 69% бронирований от общего числа приходится на гостиницы. Средняя цена за ночь в отелях составляет 9200 рублей, в апартаментах — 6960 рублей», — сообщил Михаил Островерхий в эфире радио Sputnik.

Чаще всего туристы выбирают Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Краснодарский край и Карачаево-Черкесскую Республику. В десятку также вошли Владимирская, Ярославская, Нижегородская области, Татарстан, Калининградская и Калужская области.

Самым дорогим направлением станет Карачаево-Черкесская Республика — 14 710 рублей за ночь. Далее следуют Владимирская область (12 280 рублей) и Краснодарский край (10 960 рублей).

«Наиболее доступные варианты размещения на даты 21–23 февраля аналитики отмечают в Республике Коми, Томской области, Республике Калмыкии, Амурской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Забайкальском крае, Брянской области, Республике Дагестан, Хабаровском крае и Орловской области», — добавил Островерхий.

В 2026 году День защитника Отечества выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с 21 по 23 февраля.

