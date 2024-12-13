Спрос на отели и санатории в Крыму на новогодние праздники увеличился втрое

Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий рассказал, что в 2024 году в Крыму наблюдается трехкратный рост количества бронирований гостиниц и санаториев на новогодние праздники. Эти рекордные результаты стали возможны благодаря эффективной маркетинговой стратегии, применяемой местными средствами размещения, сообщает «Крым 24» .

«У нас в 2024 году отмечается практически трехкратный рост по бронированию отелей и санаториев на новогодние праздники. Способствовала этому маркетинговая политика наших средств размещения», — отметил Ганзий.

Он добавил, что в этом году новогодние мероприятия и акции стали предлагаться значительно раньше.

Некоторые крупные гостиничные комплексы с развитой инфраструктурой уже приостановили продажи, поскольку количество бронирований достигло рекордных уровней, пояснил министр.

Стоит напомнить, что за первые 11 месяцев 2024 года Крым посетили 5,8 миллиона туристов, и к концу декабря данное число может превысить 6 миллионов.