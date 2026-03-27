Спрос на курорты в РФ увеличился в два раза на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Спрос на российские курорты в марте вырос вдвое. Это случилось на фоне войны в Иране, сообщают « Известия ».

Как рассказал директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин, в прошлом году такого заметного роста бронирований в это время не было.

В «Яндекс.Путешествиях» доля бронирований по России в марте увеличилась на 7 процентных пунктов, достигнув 86%. Azimut Hotels также фиксирует повышенный спрос на южные направления — загрузка номеров в Анапе, Сочи и Геленджике превысила показатели прошлого года.

При этом цены пока не выросли существенно. По данным OneTwoTrip, ночь в отелях Адлера летом обойдется в 11,2 тысяч рублей — это на 5% дороже, чем год назад. В Анапе подорожание составило 31%, до 11 тысяч рублей, что эксперты объясняют эффектом низкой базы: в прошлом году из-за экологической ситуации многие отели сдерживали или снижали цены, а сейчас они возвращаются к обычным сезонным значениям.

Если напряженность на Ближнем Востоке сохранится, интерес к внутренним пляжным курортам может увеличиться еще больше, считает Брагин.

