Спецпрограммы подготовил музей «Горки Ленинские» в международный женский день

8 марта в музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к международному женскому дню. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Гостей ждут три тематические праздничные экскурсии, посвященные женщинам. На протяжении дня волонтеры будут вручать гостьям музея розы.

«Мы не только поздравим женщин с международным женским днем, но и, даря цветы, выразим благодарность за их любовь и интерес к нашему музею. Всегда приятно встречать гостей цветами, и дарить в первые дни весны улыбки, внимание и заботу. Уверен, что 8 марта это создаст нашим гостьям радостную праздничную атмосферу», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

В музее крестьянского быта состоится интерактивная программа о роли женщины в крестьянской семье. Посетителям расскажут, как была организована жизнь в крестьянском доме и какую роль в ней играли женщины, а также о традициях, которые передавались из поколения в поколение в крестьянских семьях.

Еще одна экскурсия «Женщины усадьбы Горки» познакомит с историей выдающихся женщин, оставивших свой след в судьбе усадьбы. Гости узнают о жизни и близких Софии Палеолог, Аграфены Дурасовой, Зинаиды Морозовой-Рейнбот, Надежды Крупской и Марии Ульяновой, об идеях и ценностях, которые они отстаивали, и о том, как их деятельность повлияла на развитие усадьбы Горки и страны в целом.

Третья экскурсия будет посвящена Зинаиде Морозовой-Рейнбот — одной из владелиц усадьбы Горки, богатейшей женщине Российской империи, предприимчивой хозяйке и известной светской даме, чья долгая жизнь была полна ярких событий и непростых поворотов судьбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.