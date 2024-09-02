Спасатели Подмосковья провели профилактические рейды в Серебряных Прудах

Заместитель начальника территориального управления № 12 Эдуард Морозов сообщил, что установившаяся в конце лета в Подмосковье жаркая погода еще дает возможность любителям активного отдыха провести свое свободное время у водоемов. В ходе рейдов спасатели рекомендовали отдыхающим соблюдать меры безопасности у воды.

«В ходе рейда специалисты напомнили отдыхающим, что купаться следует только в специально оборудованных местах и что не стоит игнорировать аншлаги с надписью: „Купание запрещено“. Это может привести к трагическим последствиям. Спасатели рекомендовали гражданам находиться в воде непродолжительное время, не употреблять спиртные напитки, не оставлять детей без присмотра у воды и раздали жителям памятки с полезной информацией и номерами телефонов экстренных служб», — рассказал Эдуард Морозов.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.