Сочи по цене Монако: названа стоимость зимнего отдыха в Краснодарском крае

Летний отпуск на Кубани — цель, на которую некоторые копят весь год, но многие стремятся отдохнуть там и зимой. Кажется, будто зимний отпуск должен быть доступнее, особенно если не кататься на лыжах. Однако стоимость отдыха в Краснодарском крае зимой 2026 года действительно поражает, сообщает kubanpress.ru .

Глядя на цены в евро или долларах, можно подумать, что речь идет о Куршевеле или Австрийских Альпах, но это Кубань. Даже в рублях цифры получаются впечатляющие. Самый обычный отдых на побережье, который зимой должен быть значительно дешевле горнолыжных курортов, может сильно ударить по кошельку.

Россиянка провела с семьей (4 человека) неделю в Краснодарском крае на новогодних праздниках. Купе в поезде обошлось в 60 тыс. рублей (28 туда и 32 – обратно). Самолет вышел бы еще дороже. За проживание в отеле с завтраком и ужином было отдано 90 тыс. рублей. Расходы на обеды, развлечения для детей в «Ривьере», посещение музеев и концертов — еще 80 тыс. рублей. Итого — 230-250 тыс. рублей. Такую сумму придется отдать за довольно скромный недельный отдых на побережье зимнего Сочи.

«Вот, мы примерно на 250 тыс. и рассчитывали. На самом деле, дешевле в Таиланд слетать или в Камбоджу. Дней на 10 и даже больше. Мы просто не успели младшему оформить документы. Так бы в Сочи не поехали. В прошлом году оставили детей родителям, а сами полетели с мужем на Гоа. Потратили за 10 дней 150 тыс. вроде. Максимум. Вот вам и сравнение», — поделилась женщина.

Если рассматривать вариант с катанием на горных лыжах на Красной Поляне в самый пик сезона, неделя отдыха обойдется минимум в 450 тыс. рублей (поезд — 80 тыс. рублей, отель — 280 тыс. рублей, ски-пассы — от 5,6 тыс. рублей в день, питание — от 5 тыс. рублей в день, прокат экипировки — от 20 тыс. рублей в день).

В соцсетях отметили, что примерно за те же деньги можно отдохнуть во Франции.

«Дешевле было бы поехать во Французские Альпы. Там проживание с питанием и катанием вышло бы примерно в 4,2 тыс. евро. Это примерно 380 тыс. рублей. Так там и трасс больше, и сервис на высоте, и обстановка поприятней, без хамов, хапачей и прочих», — пишут пользователи.

С другой стороны, отели заполнены, и трассы забиты людьми — то есть спрос на дорогой отдых есть. Люди стоят в очередях на подъемники по 2 часа и покупают глинтвейн за 400 рублей (300 мл). Хотя многие ругаются, они все же едут и платят.

Таким образом, отдых на побережье Краснодарского края зимой — очень дорогое удовольствие. К сожалению, россиянам зачастую дешевле отдыхать за границей, чем в родной стране.

«Невыездных хватает, пустовать не будем», — отвечает бизнес.

Кроме того, многим не хочется оформлять документы для выезда за рубеж — проще переплатить 50 тыс. рублей, чем лететь за границу. Позволить себе отдых раз в год на курортах даже внутри России могут лишь около 38% трудоспособного населения.

