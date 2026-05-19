Шпилько объяснил сокращение безвиза в Таиланде

Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил, что сокращение срока безвизового пребывания в Таиланде может быть связано с овертуризмом и не приведет к снижению интереса россиян к направлению, сообщает Общественная Служба Новостей .

Таиланд сократил срок безвизового пребывания для граждан России. По мнению почетного президента Российского союза туриндустрии (РСТ), руководителя комиссии РСПП по туристской индустрии Сергея Шпилько, это решение выбивается из общемировой практики.

«Страны, для которых туризм является одним из главных приоритетов развития, стараются в условиях повышения социальной мобильности, в территориальном смысле слова, то есть глобализации, наоборот увеличивать сроки безвизового режима для релокантов и для туристов в расчете на приток, в том числе, их денег. Поэтому, может быть, Таиланд испытывает определенный синдром овертуризма. В этом случае можно понять», — пояснил Шпилько.

Эксперт отметил, что ужесточение правил вряд ли повлияет на популярность тайских курортов у россиян. По его словам, в Юго-Восточной Азии сегодня представлен широкий выбор направлений, однако Таиланд сохранит позиции на рынке.

Ранее представители отрасли допускали перераспределение спроса в пользу внутренних и наиболее доступных зарубежных маршрутов в летний сезон.

