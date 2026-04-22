Шокированные российские туристки атаковали Джейсона Стэйтема в Турции
Фото - © РИА Новости
Шокированные российские туристки атаковали известного голливудского актера Джейсона Стэйтема на отдыхе в Турции. Они активно снимали знаменитость на видео, сообщает SHOT.
Звезда боевиков неожиданно появился в пятизвездочном отеле Regnum The Crown в Белеке. Сутки здесь стоят от 130 тыс. рублей на двоих.
На опубликованных кадрах видно, как Джейсон Стэйтем плавает в бассейне. Снимающая актера россиянка за кадром напевает «Я узнаю тебя из тысячи».
Россиянки всех возрастов массово выкладывали в социальные сети фото и видео с 58-летним актером. Некоторым удалось даже получить автограф Стэйтема.
