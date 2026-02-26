Шерегеш получил статус города-курорта

Власти Кузбасса официально изменили статус Шерегеша — он стал городом-курортом. Это изменение будет отражено в генеральном плане, сообщает Сiбдепо .

Помимо переименования, для Шерегеша был утвержден обновленный план развития, рассчитанный на долгосрочную перспективу.

Известный горнолыжный курорт и спортивно-туристический комплекс ожидает реконструкция. В официальных документах теперь фигурирует проект по созданию собственного аэропорта Шерегеш. Стоит отметить, что материалы для экспертизы по этому объекту планировалось направить не позднее марта.

Также вблизи появится санаторно-реабилитационный центр, что позволит гостям курорта приезжать не только для активного отдыха на склонах, но и с целью восстановления здоровья.

