Сгустки мазута прибило к Пхукету после крушения контейнеровоза

На самых популярных пляжах острова Пхукет появились сгустки мазута, их прибило к берегу после крушения контейнеровоза Sealloyd Arc, сообщает Mash .

Предупреждений об экокатастрофе туристам от гидов не поступало.

Самые засоренные мазутом берега — Банана-Бич на острове Корал и пляж Паток на острове Рача-Яй, которые находятся в 10-15 минутах от Пхукета. На эти пляжи регулярно ходят экскурсионные катера.

Отдыхающие описывают мазут как мелкие черные камни, которые сложно заметить невооруженным глазом. В год остров посещают около 2 млн туристов из РФ. Сейчас там отдыхают свыше 50 тыс. россиян.

Затонувшее судно шло под флагом Панамы из Малайзии в Бангладеш. Оно потерпело крушение южнее мыса Промтеп 8 февраля. На борту находилось около 130 тонн топлива. Нефтяной след растянулся на 7,5 км в длину и до 1,5 км в ширину. После ЧП на воде появилась масляная пленка, черные пятна которой цепляются к лодкам.

