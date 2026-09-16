«Самолет падает»: кривой перевод от бортпроводника почти довел россиянку

Показав бумажку с текстом о том, что самолет падает, бортпроводник зарубежной авиакомпании едва не довел до испуга пассажирку во время полета на индонезийский остров Бали. Курьезной историей россиянка Диана Б. поделилась в своих социальных сетях.

По словам туристки, во время рейса она спокойно спала в кресле. Ее разбудил член экипажа.

Не владея русским языком, бортпроводник решил использовать заранее подготовленную карточку с подсказками для общения с русскоязычными путешественниками. Затем протянул ей записку.

На опубликованных кадрах виден текст, написанный от руки на английском языке: «The plane is about to descend and the restroom is closed» («Самолет снижается, туалет закрыт»). Однако переведенная на русский язык фраза ниже из-за ошибки онлайн-переводчика превратилась в пугающее предупреждение: «Самолет падает, туалет закрыт».

Девушка призналась, что прочитанное в первые секунды вызвало у нее шок. Но она быстро поняла, что проблема в неправильном переводе.

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