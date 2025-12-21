Russpass назвал популярные у туристов московские площадки в 2025

Сергунина: в 2025 году у туристов в Москве популярным был зоопарк

В 2025 году сервис Russpass составил список наиболее востребованных у путешественников мест Москвы. Тройку лидеров по количеству проданных через платформу билетов возглавили Московский зоопарк, столичная канатная дорога и аттракцион «Солнце Москвы», сообщила заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«В список наиболее востребованных выставочных площадок вошли Музей космонавтики, Новая Третьяковка и Дарвиновский музей», — отметила Сергунина.

Не меньшей популярностью у жителей и гостей города пользовались Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и мультимедийное пространство «Медиахолл 360», расположенное в парке «Зарядье». С наступлением холодов возрос интерес к ледовым каткам на территории ВДНХ и в Центральном парке имени Горького.

Для тех, кто хочет узнать историю Москвы, Russpass предлагает различные тематические экскурсии: для всей семьи, посвященные литературе и природе. Самым популярным оказался маршрут по пушкинским местам города, включающий усадьбу Мухиных, Большой театр и Тверской бульвар.

Другие популярные прогулки предлагают посетить парк «Яуза», прогуляться по Арбату и Мясницкой улице, а также увидеть памятные места, связанные с жизнью и творчеством Михаила Булгакова и Сергея Есенина.

Развитием Russpass занимается столичный Комитет по туризму при поддержке Департамента информационных технологий Москвы. Технологии сервиса стали основой для создания общероссийского портала путешествий путешествуем.рф.

