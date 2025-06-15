Российские туристы смогут вернуться из ОАЭ через Ташкент и Екатеринбург

Арабская авиакомпания Air Arabia с 16 июня начнет эвакуацию российских туристов, застрявших в ОАЭ из-за перебоев в авиасообщении, вызванных эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно плану перевозчика, пассажиры будут доставлены в Москву стыковочными рейсами через Ташкент, а для жителей Урала организован прямой рейс в Екатеринбург. Эти рейсы заменят отмененные ранее маршруты.

Кризис авиасообщения разразился 13 июня после взаимных ударов Израиля и Ирана, приведших к закрытию воздушного пространства обоих государств. Ранее большинство рейсов из России в ОАЭ проходили через иранские воздушные коридоры, что вынудило авиакомпании либо значительно удлинять маршруты в обход зоны конфликта, либо полностью отменять полеты. По данным АТОР, сложившаяся ситуация оставила без возможности вылета около 2000 российских туристов в ОАЭ.

Инициатива Air Arabia стала частью масштабных усилий по нормализации авиаперевозок в условиях продолжающейся нестабильности. В то время как Иордания уже возобновила пропуск гражданских самолетов, воздушное пространство Израиля, Ирана и Ирака остается закрытым как минимум до 26 июня. Туроператоры отмечают, что, несмотря на организацию вывозных рейсов, многие туристы столкнулись с финансовыми потерями из-за вынужденного продления проживания и изменения маршрутов возвращения.